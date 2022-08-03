Инфляция в Турции выросла почти до 80%, ударив по потребителям

Детали

Турецкий статистический институт сообщил, что потребительские цены выросли на 79,6% по сравнению с прошлым годом, что примерно на 1 процентный пункт выше июньских данных.

Независимые эксперты говорят, что инфляция намного выше официальной статистики. Экономисты также отмечают, что огромный рост инфляции вызван убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований приводит к инфляции.

Центральный банк Турции снизил процентные ставки на 5 процентных пункта с сентября до 14%. Хотя в текущем году банк не проводил дальнейших сокращений, центральные банки по всему миру двигаются в противоположном направлении, повышая процентные ставки для борьбы с глобальной инфляцией.

Для сравнения, годовая инфляция достигла рекордных 8,9% в 19 странах, использующих евро, в июле и 9,1% в США в июне.

Турецкая лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару США в прошлом году, подорвав способность людей покупать даже самые необходимые товары. Доллар торговался на уровне 17,95 против лиры в среду, причем стоимость лиры примерно на 25% ниже, чем в начале года.