Инфляция в Турции выросла почти до 80%, ударив по потребителям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Годовая инфляция в Турции подскочила почти до 80% в июле, при этом стремительный рост цен на продукты питания, жилье и энергоносители сильно отразился на потребителях. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
Детали
Турецкий статистический институт сообщил, что потребительские цены выросли на 79,6% по сравнению с прошлым годом, что примерно на 1 процентный пункт выше июньских данных.
Независимые эксперты говорят, что инфляция намного выше официальной статистики. Экономисты также отмечают, что огромный рост инфляции вызван убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований приводит к инфляции.
Центральный банк Турции снизил процентные ставки на 5 процентных пункта с сентября до 14%. Хотя в текущем году банк не проводил дальнейших сокращений, центральные банки по всему миру двигаются в противоположном направлении, повышая процентные ставки для борьбы с глобальной инфляцией.
Для сравнения, годовая инфляция достигла рекордных 8,9% в 19 странах, использующих евро, в июле и 9,1% в США в июне.
Турецкая лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару США в прошлом году, подорвав способность людей покупать даже самые необходимые товары. Доллар торговался на уровне 17,95 против лиры в среду, причем стоимость лиры примерно на 25% ниже, чем в начале года.