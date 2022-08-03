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Інфляція в Туреччині зросла майже до 80%, вдаривши по споживачам

Інфляція в Туреччині зросла майже до 80%, вдаривши по споживачам

Київ • УНН

 • 110984 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Річна інфляція в Туреччині підскочила майже до 80% у липні, при цьому стрімке зростання цін на продукти харчування, житло та енергоносії сильно вдарило по споживачах. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Деталі

Турецький статистичний інститут повідомив, що споживчі ціни зросли на 79,6% порівняно з минулим роком, що приблизно на 1 відсотковий пункт вище за червневі дані.

Незалежні експерти кажуть, що інфляція набагато вища за офіційну статистику. Економісти також зауважують, що величезне зростання інфляції викликане переконанням президента Реджепа Тайіпа Ердогана в тому, що висока вартість запозичень призводить до інфляції.

Центральний банк Туреччини знизив відсоткові ставки на 5 відсоткових пунктів із вересня до 14%. Хоча цього року банк не проводив подальших скорочень, центральні банки по всьому світу рухаються у протилежному напрямку, підвищуючи відсоткові ставки для боротьби з глобальною інфляцією.

Для порівняння, річна інфляція досягла рекордних 8,9% у 19 країнах, які використовують євро, у липні та 9,1% у США в червні.

Турецька ліра втратила 44% своєї вартості по відношенню до долара США минулого року, підірвавши здатність людей купувати навіть найнеобхідніші товари. Долар торгувався на рівні 17,95 проти ліри в середу, причому вартість ліри приблизно на 25% нижча, ніж на початку року.

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