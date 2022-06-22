Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 40 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Инфляция в Великобритании увеличилась до 9,1%, что является самым высоким показателем за 40 лет на фоне рекордных цен на бензин и резкого роста цен на продукты питания, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Данные Национального статистического управления Великобритании показали ускорение инфляции в мае с 9% в апреле. На новом максимуме общий уровень инфляции достиг уровня, невиданного с февраля 1982 года, что усилило давление на домохозяйства в условиях кризиса стоимости жизни.
Инфляция подпитывается ценами на продукты питания и безалкогольные напитки, которые растут быстрыми темпами в годовом исчислении с 2009 года, говорится в сообщении, при этом наиболее резкий рост наблюдается в стоимости хлеба, круп и мяса.
Рост цен на бензин и дизельное топливо также привел к росту инфляции в мае, усилив давление на автомобилистов и бизнес-затраты: моторное топливо выросло на 32,8% за последний год – это самый годовой прирост за историю с 1989 года.
Управление сообщает, что индекс розничных цен, имеющий тенденцию колебаться выше, чем ИПЦ, вырос на 11,7% в мае.
Дополнение
На прошлой неделе Банк Англии заявил, что инфляция в стране должна достигнуть 11% в конце этого года на фоне резкого роста цен на газ и электроэнергию.