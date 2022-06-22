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Інфляція у Великій Британії досягла найвищого рівня за 40 років

Інфляція у Великій Британії досягла найвищого рівня за 40 років

Київ • УНН

 • 166120 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Інфляція у Великій Британії збільшилася до 9,1%, що є найвищим показником за 40 років на тлі рекордних цін на бензин та різкого зростання цін на продукти харчування, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дані Національного статистичного управління Великої Британії показали прискорення інфляції у травні з 9% у квітні. На новому максимумі загальний рівень інфляції досягнув рівня, небаченого з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства в умовах кризи вартості життя.

Інфляція підживлюється цінами на продукти харчування та безалкогольні напої, які зростають найшвидшим темпами у річному вимірі з 2009 року, йдеться у повідомленні, при цьому найбільш різке зростання спостерігається у вартості хліба, круп та м'яса.

Зростання цін на бензин і дизельне паливо також призвело до зростання інфляції в травні, посиливши тиск на автомобілістів та бізнес-витрати: моторне паливо зросло на 32,8% за останній рік - це найбільший річний приріст за історію з 1989 року.

Управління повідомляє, що індекс роздрібних цін, який має тенденцію коливатися вище, ніж ІСЦ, зріс на 11,7% у травні.

Доповнення

Минулого тижня Банк Англії заявив, що інфляція в країні має досягти 11% наприкінці цього року на тлі різкого зростання цін на газ та електроенергію. 

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