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Индийский суд приговорил 38 человек к смертной казни за смертельные взрывы 2008 года

Индийский суд приговорил 38 человек к смертной казни за смертельные взрывы 2008 года

Киев • УНН

 • 23466 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Суд в Индии вчера приговорил к смертной казни 38 человек за серию взрывов в 2008 году, в результате которых погибли более 50 человек в штате Гуджарат, который имеет историю жестоких столкновений между индусами и мусульманами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Это был первый раз, когда столько обвиняемых получили смертные приговоры в одном деле в Индии. Приговоры должны быть подтверждены высшим судом.

Нападения в Ахмедабаде 13 лет назад подчеркнули напряженность в общинах, которая все еще ощущается в Индии.

Ответственность за взрывы взяла на себя боевая исламская группировка "Харкат-уль-Джихад-аль-Ислами". Считалось, что он базируется в Пакистане, но, очевидно, больше не действует.

Группа планировала взрывы как месть за индуистско-мусульманское насилие в 2002 году в Гуджарате , в результате которого были убиты более 1000 человек, большинство из которых были мусульмане, сообщает информационное агентство Press Trust of India. Это было одно из худших религиозных проявлений насилия в Индии с момента ее независимости от Британии в 1947 году.

Спровоцирован беспорядочный пожар в поезде, заполненном индуистскими паломниками, в результате которого погибли 60 пассажиров. Причина так и не была доказана, но индуистские экстремисты обвинили в смертях мусульман и отреагировали на то, что свирепствовали в мусульманских районах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был главным министром Гуджарата — в высшей выборным должностным лицом. Давние были обвинения, что он не сделал достаточно, чтобы остановить сокрушительные религиозные беспорядки. Он отверг обвинения .

В пятницу судья А. Р. Патель также приговорил 11 человек к пожизненному заключению по делу, по которому 26 июля 2008 года в нескольких районах Ахмедабада взорвалось более десятка бомб.

Все 49 осужденных являются мусульманами, сказал Брамбхатт, добавив, что лишь один индус был арестован и оправдан судом.

Судья назвал это дело "самой редкой из редких", сказал журналистам Арвинд Патель, другой прокурор.

Группа людей зажгла петарды и раздавала сладости, приветствуя приговор на одном из мест взрыва в Ахмедабаде на западе Индии.

Нападения происходили двумя волнами со взрывными устройствами, спрятанными в ящиках для еды и велосипедах. Первый взрыв произошел возле переполненных торговых центров в Ахмедабаде, а второй примерно через 20 минут в больницах и около них, куда доставляли пострадавших.

На прошлой неделе Патель осудил обвиняемых в убийстве, заговоре с целью ведения войны против государства и незаконном хранении оружия. За недостатком улик он оправдал 28 других. Суд завершился в сентябре.

Перегруженные суды Индии известны задержками судебных разбирательств: почти 40 миллионов дел на разбирательстве по всей стране.

Напомним

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