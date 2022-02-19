Індійський суд засудив 38 людей до смертної кари за смертельні вибухи 2008 року

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Це був перший раз, коли стільки обвинувачених отримали смертні вироки в одній справі в Індії. Вироки мають бути підтверджені вищим судом.

Напади в Ахмедабаді 13 років тому підкреслили напруженість у громадах, яка все ще відчувається в Індії.

Відповідальність за вибухи взяло на себе бойове ісламське угруповання «Харкат-уль-Джихад-аль-Ісламі». Вважалося, що він базується в Пакистані, але, очевидно, більше не діє.

Група планувала вибухи як помсту за індуїстсько-мусульманське насильство в 2002 році в Гуджараті , в результаті якого було вбито понад 1000 людей, більшість з яких були мусульмани, повідомляє інформаційне агентство Press Trust of India. Це було одне з найгірших релігійних проявів насильства в Індії з моменту її незалежності від Британії в 1947 році.

Спровокувана заворушення пожежа в поїзді, заповненому індуїстськими паломниками, в результаті якої загинули 60 пасажирів. Причина так і не була доведена, але індуїстські екстремісти звинуватили в смертях мусульман і відреагували на те, що лютували в мусульманських районах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був головним міністром Гуджарату — найвищою виборною посадовою особою. Давні були звинувачення, що він не зробив достатньо, щоб зупинити нищівні релігійні заворушення. Він відкинув звинувачення .

У п’ятницю суддя А. Р. Патель також засудив 11 осіб до довічного ув’язнення у справі, у якій 26 липня 2008 року в кількох районах Ахмедабада вибухнуло більше десятка бомб.

Усі 49 засуджених є мусульманами, сказав Брамбхатт, додавши, що лише один індус був заарештований і виправданий судом.

Суддя назвав цю справу «найрідкіснішою з рідкісних», сказав журналістам Арвінд Патель, інший прокурор.

Група людей запалила петарди та роздавала солодощі, вітаючи вирок на одному з місць вибуху в Ахмедабаді на заході Індії.

Напади відбувалися двома хвилями з вибуховими пристроями, захованими в ящиках для їжі та велосипедах. Перший вибух стався біля переповнених торгових центрів в Ахмедабаді, а другий приблизно через 20 хвилин у лікарнях та біля них, куди доставляли постраждалих.

Минулого тижня Патель засудив обвинувачених у вбивстві, змові з метою ведення війни проти держави та незаконному зберіганні зброї. За браком доказів він виправдав 28 інших. Суд завершився у вересні.

Перевантажені суди Індії відомі затримками судових розглядів: майже 40 мільйонів справ на розгляді по всій країні.

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