Индийская столица закрыла школы из-за опасного загрязнения воздуха

Детали

Каждую зиму над индийской столицей образуется грязный смог, поскольку холодный тяжелый воздух задерживает строительную пыль, выбросы транспортных средств и дым от сжигания стерни в соседних штатах, вызывая всплеск респираторных заболеваний среди 20-миллионного населения города.

Главный министр Арвинд Кеджривал поручил школам принять меры и предупредил, что могут быть приняты дополнительные меры.

Федеральный совет по контролю за загрязнением окружающей среды Индии запретил въезд дизельных грузовиков, перевозящих второстепенные товары, в столицу, тогда как администрация Дели приостановила большую часть строительных и сносных работ в регионе в начале этой недели.

Министр окружающей среды Дели сказал, что в дальнейшем 50% государственных служащих будут вынуждены работать из дома, и призвал частные фирмы предпринять аналогичные шаги.

В четверг местные власти Нойды, города-спутника, приказали всем школам проводить онлайн-занятия для учащихся до восьмого класса.

Решение закрыть некоторые школы было принято после того, как обеспокоенные родители и защитники окружающей среды обратились в социальные сети, а жители пожаловались на дискомфорт при дыхании и раздражении глаз, носа и горла.

Национальная комиссия по правам человека Индии попросила главных секретарей соседних штатов Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Дели предоставить до четверга подробную информацию о мерах, предпринятых для борьбы с уровнем загрязнения.

Добавим

По данным, собранным швейцарской группой IQAir, Нью-Дели является наиболее загрязненной столицей мира за последние четыре года.