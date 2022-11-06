Индийская столица закрыла школы из-за опасного загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Власти Нью-Дели приказали закрыть начальные школы с субботы и прекратить занятия на свежем воздухе для детей постарше. Воздух в наиболее загрязненной столице мира стал серьезной угрозой для здоровья, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Каждую зиму над индийской столицей образуется грязный смог, поскольку холодный тяжелый воздух задерживает строительную пыль, выбросы транспортных средств и дым от сжигания стерни в соседних штатах, вызывая всплеск респираторных заболеваний среди 20-миллионного населения города.
Главный министр Арвинд Кеджривал поручил школам принять меры и предупредил, что могут быть приняты дополнительные меры.
Федеральный совет по контролю за загрязнением окружающей среды Индии запретил въезд дизельных грузовиков, перевозящих второстепенные товары, в столицу, тогда как администрация Дели приостановила большую часть строительных и сносных работ в регионе в начале этой недели.
Министр окружающей среды Дели сказал, что в дальнейшем 50% государственных служащих будут вынуждены работать из дома, и призвал частные фирмы предпринять аналогичные шаги.
В четверг местные власти Нойды, города-спутника, приказали всем школам проводить онлайн-занятия для учащихся до восьмого класса.
Решение закрыть некоторые школы было принято после того, как обеспокоенные родители и защитники окружающей среды обратились в социальные сети, а жители пожаловались на дискомфорт при дыхании и раздражении глаз, носа и горла.
Национальная комиссия по правам человека Индии попросила главных секретарей соседних штатов Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Дели предоставить до четверга подробную информацию о мерах, предпринятых для борьбы с уровнем загрязнения.
Добавим
По данным, собранным швейцарской группой IQAir, Нью-Дели является наиболее загрязненной столицей мира за последние четыре года.