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Індійська столиця закрила школи через небезпечне забруднення повітря

Індійська столиця закрила школи через небезпечне забруднення повітря

Київ • УНН

 • 242291 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Влада Нью-Делі наказала закрити початкові школи з суботи і припинити заняття на свіжому повітрі для дітей старшого віку. Повітря в найбільш забрудненій столиці світу стало серйозною загрозою для здоров'я, передає УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Кожної зими над індійською столицею утворюється брудний зміг, оскільки холодне важке повітря затримує будівельний пил, викиди транспортних засобів та дим від спалювання стерні у сусідніх штатах, спричиняючи сплеск респіраторних захворювань серед 20-мільйонного населення міста.

Головний міністр Арвінд Кеджрівал доручив школам вжити заходів та попередив, що можуть бути вжиті додаткові заходи.

Федеральна рада з контролю за забрудненням навколишнього середовища Індії заборонила в'їзд дизельних вантажівок, що перевозять другорядні товари, до столиці, тоді як адміністрація Делі призупинила більшу частину будівельних та стерпних робіт у регіоні на початку цього тижня.

Міністр навколишнього середовища Делі сказав, що надалі 50% державних службовців будуть змушені працювати з дому, і закликав приватні фірми зробити аналогічні кроки.

У четвер місцева влада Нойди, міста-супутника, наказала всім школам проводити онлайн-заняття для учнів до восьмого класу.

Рішення закрити деякі школи було прийнято після того, як стурбовані батьки та захисники навколишнього середовища звернулися до соціальних мереж, а жителі поскаржилися на дискомфорт при диханні та подразнення очей, носа та горла.

Національна комісія з прав людини Індії попросила головних секретарів сусідніх штатів Пенджаб, Хар'яна, Уттар-Прадеш і Делі надати до четверга докладну інформацію про заходи, вжиті для боротьби з рівнем забруднення.

Додамо

За даними, зібраними швейцарською групою IQAir, Нью-Делі є найбільш забрудненою столицею світу за останні чотири роки.

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