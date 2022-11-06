Індійська столиця закрила школи через небезпечне забруднення повітря

Деталі

Кожної зими над індійською столицею утворюється брудний зміг, оскільки холодне важке повітря затримує будівельний пил, викиди транспортних засобів та дим від спалювання стерні у сусідніх штатах, спричиняючи сплеск респіраторних захворювань серед 20-мільйонного населення міста.

Головний міністр Арвінд Кеджрівал доручив школам вжити заходів та попередив, що можуть бути вжиті додаткові заходи.

Федеральна рада з контролю за забрудненням навколишнього середовища Індії заборонила в'їзд дизельних вантажівок, що перевозять другорядні товари, до столиці, тоді як адміністрація Делі призупинила більшу частину будівельних та стерпних робіт у регіоні на початку цього тижня.

Міністр навколишнього середовища Делі сказав, що надалі 50% державних службовців будуть змушені працювати з дому, і закликав приватні фірми зробити аналогічні кроки.

У четвер місцева влада Нойди, міста-супутника, наказала всім школам проводити онлайн-заняття для учнів до восьмого класу.

Рішення закрити деякі школи було прийнято після того, як стурбовані батьки та захисники навколишнього середовища звернулися до соціальних мереж, а жителі поскаржилися на дискомфорт при диханні та подразнення очей, носа та горла.

Національна комісія з прав людини Індії попросила головних секретарів сусідніх штатів Пенджаб, Хар'яна, Уттар-Прадеш і Делі надати до четверга докладну інформацію про заходи, вжиті для боротьби з рівнем забруднення.

Додамо

За даними, зібраними швейцарською групою IQAir, Нью-Делі є найбільш забрудненою столицею світу за останні чотири роки.