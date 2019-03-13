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Индия закроет воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8

Индия закроет воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8

Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Индия закроет свое воздушное пространство для самолетов модели Boeing 737 MAX 8 вслед за аналогичным решением Великобритании, Китая, Малайзии и других стран, которые отказались обслуживать подобные самолеты после загадочной катастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

По данным национального регулятора авиаперелетов, влет, вылет и перелет над индийским воздушным пространством самолетов модели Boeing 737 MAX 8 будет запрещен с 16:00 13 марта.

Решение было принято из соображений безопасности пассажиров, поскольку до сих пор не установлены причины катастрофы самолета этой модели в Эфиопии, который упал сразу после взлета. В тот день погибли 157 человек, которые были на борту, в том числе 4 индийца.

Как сообщал УНН, США не собирается отдавать распоряжения о прекращении полетов Boeing 737 MAX, несмотря на то, что ряд стран ввел такие временные запреты после катастрофы в Эфиопии.

По мнению руководства компании Boeing, самолеты модели 737 MAX 8 полностью безопасны для полетов. Такую информацию глава компании передал президенту США.

Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столице Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.

После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказался ряд стран Азии и Европы.

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