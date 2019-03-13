Індія закриє повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8

КИЇВ. 13 березня. УНН. Індія закриє свій повітряний простір для літаків моделі Boeing 737 MAX 8 вслід за аналогічним рішенням Великої Британії, Китаю, Малайзії та інших країн, які відмовились обслуговувати подібні літаки після загадкової катастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.