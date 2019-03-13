Індія закриє повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Індія закриє свій повітряний простір для літаків моделі Boeing 737 MAX 8 вслід за аналогічним рішенням Великої Британії, Китаю, Малайзії та інших країн, які відмовились обслуговувати подібні літаки після загадкової катастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.
За даними національного регулятора авіаперельотів, вліт, виліт та переліт над індійським повітряним простором літаків моделі Boeing 737 MAX 8 буде заборонений з 16:00 13 березня.
Рішення було прийнято з міркувань безпеки пасажирів, оскільки до сих пір не встановлено причини катастрофи літака цієї моделі у Ефіопії, що впав одразу після зльоту. В той день загинуло 157 осіб, що були на борту, в тому числі 4 індійця.
Як повідомляв УНН, США не збирається віддавати розпорядження про припинення польотів Boeing 737 MAX, незважаючи на те, що низка країн ввела такі тимчасові заборони після катастрофи в Ефіопії.
На переконання керівництва компанії Boeing, літаки моделі 737 MAX 8 повністю безпечні для польотів. Таку інформацію голова компанії передав президенту США.
Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.
Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Азії, а також Європи.