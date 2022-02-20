Индия призвала своих граждан покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Ввиду "неопределенности в отношении ситуации в Украине" гражданам Индии рекомендуется покинуть Украину. Об этом сказано в заявлении, опубликованном индийским посольством в воскресенье, пишет УНН.
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"Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации в Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину", - сказано в заявлении.
Детали
Также индийским студентам рекомендуется связываться с соответствующими подрядчиками для получения обновлений о чартерных рейсах, а также продолжать следить за новостями посольства в Facebook, на веб-сайте и в Twitter.
Ранее
10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы.
После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину - ряд стран ЕС последовали их примеру и выдали аналогичные заявления - из Великобритании, Латвии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Израиля, Японии и Южной Кореи.
Позже Бельгия, Канада, Новая Зеландия, Финляндия, Черногория и Северная Македония присоединились к списку стран, которые советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину на фоне возможной угрозы вторжения РФ.