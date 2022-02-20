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Індія закликала своїх громадян покинути Україну

Індія закликала своїх громадян покинути Україну

Київ • УНН

 • 149129 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Зважаючи на "невизначеність щодо ситуації в Україні" громадянам Індії рекомендується покинути Україну. Про це сказано в заяві, опублікованій індійським посольством у неділю, пише УНН.

Цитата

"Зважаючи на високий рівень напруженості і невизначеності щодо ситуації в Україні всім громадянам Індії, чиє перебування не вважається необхідним, і всім індійським студентам рекомендується тимчасово покинути Україну", - сказано в заяві.

Деталі

Також індійським студентам рекомендується зв'язуватися з відповідними підрядниками для отримання оновлень про чартерні рейси, а також продовжувати стежити за новинами посольства в Facebook, на веб-сайті і в Twitter.

Раніше

10 лютого президент США Джо Байден закликав всіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози.

Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - ряд країн ЄС наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви - з Великої Британії, Латвії, Естонії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.

Пізніше Бельгія, Канада, Нова Зеландія, Фінляндія, Чорногорія і Північна Македонія приєдналися до списку країн, які радять своїм громадянам негайно покинути Україну на тлі можливої загрози вторгнення РФ.

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