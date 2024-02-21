Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику
Киев • УНН
Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.
Индия предложит частным компаниям инвестировать около 26 миллиардов долларов в свой ядерный энергетический сектор, чтобы увеличить количество электроэнергии из источников, которые не производят выбросов углекислого газа, сообщили Reuters два источника в правительстве.
Детали
Это первый случай, когда Нью-Дели осуществляет частные инвестиции в атомную энергетику, источник энергии. Финансирование поможет Индии достичь своей цели - к 2030 году 50% ее установленных мощностей для производства электроэнергии будет использовать неископаемое топливо, по сравнению с 42% сейчас.
Правительство ведет переговоры по крайней мере с пятью частными компаниями.
Благодаря инвестициям правительство надеется построить 11 000 мегаватт (МВт) новых ядерных мощностей по производству электроэнергии к 2040 году, сообщили источники, не желающие называть себя, поскольку план все еще завершается.
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Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику
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