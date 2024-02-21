Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  118310 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  134320 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  132350 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  170849 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  279990 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  208208 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  321794 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  370705 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  288117 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291568 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 02:36  •  17477 просмотра

Read in English

Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.

Индия предложит частным компаниям инвестировать около 26 миллиардов долларов в свой ядерный энергетический сектор, чтобы увеличить количество электроэнергии из источников, которые не производят выбросов углекислого газа, сообщили Reuters два источника в правительстве.

Детали

Это первый случай, когда Нью-Дели осуществляет частные инвестиции в атомную энергетику, источник энергии. Финансирование поможет Индии достичь своей цели - к 2030 году 50% ее установленных мощностей для производства электроэнергии будет использовать неископаемое топливо, по сравнению с 42% сейчас.

Правительство ведет переговоры по крайней мере с пятью частными компаниями.

Благодаря инвестициям правительство надеется построить 11 000 мегаватт (МВт) новых ядерных мощностей по производству электроэнергии к 2040 году, сообщили источники, не желающие называть себя, поскольку план все еще завершается.

Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне18 февраля 2024, 03:44 • 115625 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
reutersReuters
nyu-deliНью-Дели
indiyaИндия
Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику
India seeks $26 billion in private investment in nuclear power
Новости по теме

Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.

Экономика •   •  17477 просмотра
Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.

Война •   •  23996 просмотра
Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.

Общество •   •  17679 просмотра
ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.

Война •   •  19440 просмотра
Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у побережья Йемена.

Новости Мира •   •  14354 просмотра
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

Первая группа из четырех украинских пилотов завершит обучение на истребителе F-16 до лета, сообщает Национальная гвардия Аризоны.

Война •   •  19812 просмотра
Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

Граждане России были задержаны в Латвии, Эстонии и Литве по подозрению в причастности к разведывательным операциям и антигосударственной деятельности в пользу российских властей.

Политика •   •  20124 просмотра
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

9-летнего подростка арестовали за убийство в США

9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.

Новости Мира •   •  15351 просмотра
9-летнего подростка арестовали за убийство в США

ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян

Как сообщается, Вооруженные силы Украины уничтожили около 60 российских солдат ударами из ПЗРК "Гималаи" на вражеском полигоне вблизи Волновахи, Донецкая область.

Война •   •  19838 просмотра
ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян

Конго и Руанда на грани войны

США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.

Новости Мира •   •  14862 просмотра
Конго и Руанда на грани войны