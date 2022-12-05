Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров

Детали

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что москва направила Индии список из более 500 товаров для потенциальных поставок, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов, поскольку санкции после вторжения россии в Украину ограничивают ее способность поддерживать работу жизненно важных отраслей промышленности.

В течение десятилетий россия была крупнейшим поставщиком военного оборудования в Индию, и это четвертый по величине рынок для индийской фармацевтики. Но, учитывая стремительный рост закупок Индией российской нефти и значительных поставок угля и удобрений, южноазиатская страна "ищет способы восстановить торговый баланс", отмечает издание.

«Мы дали россиянам набор продуктов, в которых мы считаем себя очень конкурентоспособными и которые, по нашему мнению, должны получить доступ к российскому рынку», — сказал Джайшанкар журналистам на брифинге со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, находящейся с визитом в Индии.

Министр добавил, что дискуссии о расширении торговли "ведутся уже некоторое время и еще до вторжения россии в Украину".

Напомним

Индия хочет продолжать покупать нефть у россии, потому что им это "работает на пользу".