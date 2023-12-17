Индикатором накопленных у рф запасов "Шахедов" является интенсивность нанесения ударов - Игнат
Киев • УНН
Представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что частота ударов беспилотников свидетельствует о наличии у России запасов беспилотников "Шахед", отметив, что Россия продолжает получать дозированные поставки из Ирана. Недавно россия использовала против столицы рекордное количество беспилотников - 75 - и теперь больше полагается на беспилотники, чем на ракеты.
Индикатором запасов "Шахедов" в России является интенсивность нанесения ударов. Дозированные поставки со стороны Ирана идут постоянно. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
Думаю, что индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит имеют больше в наличии. Изготавливают у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки идут постоянно и враг их использует,
Детали
Он отметил, что недавно враг применил рекордное количество "Шахедов" - 75 единиц, которые летели в сторону столицы. Он предполагает, что на сегодня беспилотников враг будет применять больше, а ракет - меньше.
Мы видим, что противник крылатые ракеты почти не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили,
Он также отметил, что в этом спектре "Шахед" 136/131 и остаются. По обломках видно, что фактически нет никаких изменений. Единственное, что их красят черным цветом и возможно есть какая-то незначительная модернизация в плане изготовления фюзеляжа, чтобы делать их менее заметными радиолокационно
В частности иногда враг использует самостоятельно изготовленные "гаражным" методом БпЛА, которые имитируют те же "Шахеды".
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Индикатором накопленных у рф запасов "Шахедов" является интенсивность нанесения ударов - Игнат
Представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что частота ударов беспилотников свидетельствует о наличии у России запасов беспилотников "Шахед", отметив, что Россия продолжает получать дозированные поставки из Ирана. Недавно россия использовала против столицы рекордное количество беспилотников - 75 - и теперь больше полагается на беспилотники, чем на ракеты.
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