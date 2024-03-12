Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Инаугурация новоизбранного президента рф после выборов состоится 7 мая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, предает УНН.

Детали

Как отмечается, на следующий день, 8 мая госдума рф будет рассматривать вопрос о назначении премьера.

Дополнение

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных рф территориях его вообще начали проводить досрочно.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента России, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.

Европейский Союз не будет признавать выборы президента рф проведенные на временно оккупированных территориях Украины, поскольку это нарушение международного права.