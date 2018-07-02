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Император Японии находится под наблюдением врачей из-за плохого самочувствия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Врачи прописали постельный режим под постоянным наблюдением императору Японии Акихито, который меньше чем через год должен отречься от престола. Об этом в понедельник объявило Управление делами императорского двора, передает УНН.

Отмечается, что в 84 летнего Акихито были зафиксированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение.

В прошлом месяце от переутомления заболела супруга Акихито — императрица Митико. Японская императорская чета в последнее время много путешествует по стране, совершая прощальные поездки в преддверии отречения Акихито от престола.

Император Акихито 30 апреля 2019 года сложит с себя полномочия монарха и откажется от престола. Он выразил такое пожелание еще в 2016 году в связи с преклонным возрастом. После этого 1 мая 2019 года новым императором Японии станет старший сын Акихито и Митико — нынешний наследный принц Нарухито. Законодательство не разрешает монарху в Японии покидать престол, однако для Акихито парламент сделал исключение.

Как сообщал УНН, правительство Японии рассчитывает к 2020 году начать практическое использование летающих автомобилей. Об этом сообщила крупнейшая газета страны Yomiuri.

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