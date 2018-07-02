Імператор Японії перебуває під наглядом лікарів через погане самопочуття

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Лікарі прописали постільний режим під постійним наглядом імператору Японії Акіхіто, який менше ніж через рік повинен відректися від престолу. Про це в понеділок оголосило Управління справами імператорського двору, передає УНН.

Відзначається, що у 84 річного Акіхіто були зафіксовані симптоми церебральної ішемії, запаморочення і підвищене потовиділення.

Минулого місяця від перевтоми захворіла дружина Акіхіто — імператриця Мітіко. Японське імператорське подружжя останнім часом багато подорожує по країні, здійснюючи прощальні поїздки напередодні зречення Акіхіто від престолу.

Імператор Акіхіто 30 квітня 2019 року складе з себе повноваження монарха і відмовиться від престолу. Він висловив таке побажання ще в 2016 році в зв’язку з похилим віком. Після цього 1 травня 2019 року новим імператором Японії стане старший син Акіхіто і Мітіко — нинішній наслідний принц Нарухіто. Законодавство не дозволяє монарху в Японії залишати престол, проте для Акіхіто парламент зробив виняток.

Як повідомляв УНН, уряд Японії розраховує до 2020 року почати практичне використання літаючих автомобілів. Про це повідомила найбільша газета країни Yomiuri.

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