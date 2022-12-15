Вероятность ударов высока: рф держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр"

ukru
Эксклюзив
16:00 • 8545 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 61739 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 106982 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104175 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 99770 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80821 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109737 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135541 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122801 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136316 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 64681 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 112909 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128454 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125373 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109886 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223202 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253834 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192708 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198387 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 50684 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109886 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117149 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124890 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140121 просмотра
Актуальное
Вероятность ударов высока: рф держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр"

Вероятность ударов высока: рф держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр"

Киев • УНН

 • 431140 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на утро 15 декабря в Черном море на боевое дежурство вышел ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр". Оккупанты могут атаковать Украину. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.

Цитата

"В Черном море находится ракетоноситель вражеского флота, который несет боевое дежурство 8 "Калибров" на борту. Вероятность ракетных ударов остается очень высокой", - подчеркнул он в Telegram.

Также Братчук добавил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

Дополнение

12 декабря руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что из-за шторма российские войска не выводят в Черное море корабли с ракетами, пряча их в бухтах и гавани.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы