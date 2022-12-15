Вероятность ударов высока: рф держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на утро 15 декабря в Черном море на боевое дежурство вышел ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр". Оккупанты могут атаковать Украину. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
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"В Черном море находится ракетоноситель вражеского флота, который несет боевое дежурство 8 "Калибров" на борту. Вероятность ракетных ударов остается очень высокой", - подчеркнул он в Telegram.
Также Братчук добавил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.
Дополнение
12 декабря руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что из-за шторма российские войска не выводят в Черное море корабли с ракетами, пряча их в бухтах и гавани.