Імовірність ударів висока: рф тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на ранок 15 грудня у Чорному морі на бойове чергування вийшов ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Окупанти можуть атакувати Україну. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.
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"У Чорному морі наразі знаходиться ракетоносій ворожого флоту, який несе бойове чергування 8 "Калібрів" на борту. Імовірність ракетних ударів залишається дуже високою", - наголосив він в Telegram.
Також Братчук додав, що ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів.
Доповнення
12 грудня керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що через шторм російські війська не виводять у Чорне море кораблі з ракетами, переховуючи їх у бухтах і гавані.