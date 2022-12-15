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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Імовірність ударів висока: рф тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр"

Імовірність ударів висока: рф тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр"

Київ • УНН

 • 431140 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на ранок 15 грудня у Чорному морі на бойове чергування вийшов ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Окупанти можуть атакувати Україну. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"У Чорному морі наразі знаходиться ракетоносій ворожого флоту, який несе бойове чергування 8 "Калібрів" на борту. Імовірність ракетних ударів залишається дуже високою", - наголосив він в Telegram.

Також Братчук додав, що ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів.

Доповнення

12 грудня керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що через шторм російські війська не виводять у Чорне море кораблі з ракетами, переховуючи їх у бухтах і гавані.

Українські Національні Новини

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