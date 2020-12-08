Именитый нападающий сборной Боснии и Герцеговины охарактеризовал сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Нападающий итальянской "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки квалификации ЧМ-2022. Слова футболиста приводит сайт УАФ, передает УНН.
Джеко подчеркнул, что украинская команда уже долгое время демонстрирует высокие результаты.
"Исходя из того, что мы были в четвертой корзине посева, мы ожидали получить сильную группу. Так и произошло. Здесь есть чемпион мира, сборная Франции, которая выглядит главным претендентом на первое место. Мы получили сборную Украины, которая уже много лет играет на высоком уровне, и Финляндию, которую мы неплохо знаем. С пятой корзиной нам тоже не повезло, учитывая, что Казахстан был там одной из лучших сборных. Но если каждый в команде будет выкладываться на все сто и если организация внутри и вокруг национальной сборной будет на должном уровне, я думаю, мы сможем играть с любым соперником", - сказал Джеко.
Добавим, что согласно итогам жеребьевки отбора чемпионата мира 2022 года сборная Украины оказалась в группе D, где ее соперниками будут команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.