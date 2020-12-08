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Іменитий нападник збірної Боснії та Герцеговини охарактеризував збірну України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нападник італійської "Роми" та збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко поділився своїми враженнями від результатів жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Слова футболіста приводить сайт УАФ, передає УНН.

Джеко наголосив, що українська команда вже довгий час демонструє високі результати.

"Виходячи з того, що ми були в четвертому кошику посіву, ми очікували отримати сильну групу. Так і сталося. Тут є чемпіон світу, збірна Франції, яка виглядає головним претендентом на перше місце. Ми отримали збірну України, яка вже багато років грає на високому рівні, та Фінляндію, яку ми непогано знаємо. Із п'ятим кошиком нам теж не пощастило, враховуючи, що Казахстан був там однією із кращих збірних. Але якщо кожен у команді буде викладатися на всі сто і якщо організація всередині й навколо національної збірної буде на належному рівні, я думаю, ми зможемо грати з будь-яким суперником", — сказав Джеко.

Додамо, що згідно з підсумками жеребкування відбору чемпіонату світу 2022 року збірна України опинилася у групі D, де її суперниками будуть команди Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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