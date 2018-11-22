Имена и почтовые адреса некоторых пользователей Amazon оказались в публичном доступе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon из-за технической ошибки разместил на своем сайте в открытом доступе имена и адреса электронной почты некоторых пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на информационные письма, какая компания разослала клиентам, информирует УНН.
По данным телекомпании, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от Amazon, в которых компания предупредила о том, что их адреса электронной почты были “непреднамеренно обнародованы из-за технической ошибки”. По словам онлайн-ритейлера, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или делать какие-либо другие действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД обратился к Amazon с просьбой снять с продажи товары с символикой “ДНР”
По данным CNBC, в открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена. "Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла затронуть", - приводит канал заявление компании.
В компании не уточнили число пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, однако подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были взломаны. Как сообщает CNBC, узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.
Как ранее информировал УНН, рыночная капитализация Apple достигла отметки в 1 трлн долларов США в начале августа. Она стала первой американской компанией, которая добилась такой оценки. Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в 1 трлн долларов.