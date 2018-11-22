Імена та поштові адреси деяких користувачів Amazon виявилися в публічному доступі

За даними телекомпанії, користувачі сайту Amazon отримали електронні повідомлення від Amazon, в яких компанія попередила про те, що їх адреси електронної пошти були “ненавмисно оприлюднені через технічну помилку”. За словами онлайн-рітейлера, це сталося не з вини користувачів, і тим не потрібно міняти свої паролі або робити які-небудь інші дії.

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За даними CNBC, у відкритому доступі також виявилися імена деяких користувачів. В Amazon згодом повідомили, що проблема вирішена. “Ми усунули проблему та поінформували користувачів, яких вона могла торкнутися”, — наводить канал заяву компанії.

В Amazon не уточнили кількість користувачів, особиста інформація яких виявилася оприлюднена, однак підкреслили, що електронні системи компанії не піддавалися хакерській атаці і не були зламані. Як повідомляє CNBC, дізнавшись адресу електронної пошти, зловмисники можуть за допомогою відправки на неї шахрайських повідомлень спробувати отримати доступ до паролів користувачів сайту Amazon.

Як раніше інформував УНН, ринкова капіталізація Apple досягла позначки в 1 трлн доларів США на початку серпня. Вона стала першою американською компанією, яка домоглася такої оцінки. Amazon стала другою американською компанією після Apple, чия капіталізація досягла позначки в 1 трлн доларів.