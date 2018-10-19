Представники Amazon відвідали міста-кандидати на відкриття другої штаб-квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Представники Amazon відвідали всі 20 північноамериканських міст, що претендують на відкриття в одному з них другий штаб-квартири цієї корпорації. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
За даними ділової газети, деякі з населених пунктів команда Amazon відвідала як мінімум двічі. В останні кілька місяців повторного візиту удостоїлися Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго (штат Іллінойс), Ньюарк (штат Нью-Джерсі), Майамі (штат Флорида).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Amazon заявив, що його компанія не відмовиться від співпраці з Пентагоном
Як зазначає видання, невідомо, чи означає повторне ознайомлення з інфраструктурою цих міст те, що вони є основними кандидатами на розміщення другого головного офісу. Однак, за даними газети, Amazon, очевидно, приділяє увагу в першу чергу великим і розвиненим мегаполісам, через що шанси таких заявлених кандидатів, як місто Ролі (столиця штату Північна Кароліна) або округ Монтгомері (штат Меріленд) виглядають не такими райдужними.
Про те, що Amazon підшукує місце для відкриття другої штаб-квартири в Північній Америці, стало відомо на початку вересня минулого року. Корпорація тоді заявила, що планує інвестувати у будівництво нового головного офісу більше 5 млрд доларів. Він, згідно із заявою компанії, буде повністю рівнозначний вже існуючої штаб-квартирі Amazon у Сіетлі (штат Вашингтон) і зможе запропонувати понад 50 тисяч високооплачуваних робочих місць. У січні корпорація з більш ніж 200 надісланих заявок відібрала 20 міст-кандидатів у США і Канаді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Amazon запатентувала розпізнавання самопочуття і настрою користувача за його голосом
Як раніше інформував УНН, Amazon є найбільшою в світі корпорацією, що продає товари і послуги через інтернет. Amazon стала другою американською компанією після Apple, чия капіталізація досягла позначки в 1 трлн доларів.