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Представители Amazon посетили города-кандидаты на открытие второй штаб-квартиры

Представители Amazon посетили города-кандидаты на открытие второй штаб-квартиры

Киев  •  УНН

 • 7672 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Представители Amazon посетили все 20 североамериканских городов, претендующих на открытие в одном из них второй штаб-квартиры этой корпорации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным деловой газеты, некоторые из населенных пунктов команда Amazon посетила как минимум дважды. В последние несколько месяцев повторного визита удостоились такие участвующие в конкурсе города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго (штат Иллинойс), Ньюарк (штат Нью-Джерси), Майами (штат Флорида).

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Как отмечает издание, неизвестно, означает ли повторное ознакомление с инфраструктурой этих городов то, что они являются основными кандидатами на размещение второго головного офиса. Однако, по данным газеты, Amazon, очевидно, уделяет внимание в первую очередь большим и развитым мегаполисам, из-за чего шансы таких заявленных кандидатов, как город Роли (столица штата Северная Каролина) или округ Монтгомери (штат Мэриленд) выглядят не такими радужными.

О том, что Amazon подыскивает место для открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке, стало известно в начале сентября прошлого года. Корпорация тогда заявила, что планирует инвестировать в строительство нового головного офиса более 5 млрд долларов. Он, согласно заявлению компании, будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) и сможет предложить свыше 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. В январе корпорация из более чем 200 присланных заявок отобрала 20 городов-кандидатов в США и Канаде.

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Как ранее информировал УНН, Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в 1 трлн долларов.

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