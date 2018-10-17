Голова Amazon заявив, що його компанія не відмовиться від співпраці з Пентагоном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Американська корпорація Amazon не наслідуватиме приклад тих технологічних компаній, які відмовляються від участі в проектах Пентагону, і не стане уникати співпраці з оборонним відомством. Про це заявив гендиректор Amazon Джефф Безос, фрагменти виступу якого передав телеканал Fox News, повідомляє УНН.
“Якщо великі технологічні компанії будуть повертатися спиною до міністерства оборони США, то ця країна потрапить в біду”, — сказав він, виступаючи на конференції в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). “Ми продовжимо підтримувати міноборони”, — додав Безос, який, за даними журналу Forbes, є найбагатшою людиною в світі.
Amazon в даний час бере участь в тендері на укладення з Пентагоном 10-річного контракту вартістю близько 10 млрд доларів про надання відомству послуг в області віддалених обчислень. Крім Amazon в конкурсі бере участь в тому числі корпорація Microsoft.
Як повідомляв УНН, друзі та колеги співзасновника Microsoft висловлюють співчуття у зв’язку з його смертю.