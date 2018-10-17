Голова Amazon заявив, що його компанія не відмовиться від співпраці з Пентагоном

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Американська корпорація Amazon не наслідуватиме приклад тих технологічних компаній, які відмовляються від участі в проектах Пентагону, і не стане уникати співпраці з оборонним відомством. Про це заявив гендиректор Amazon Джефф Безос, фрагменти виступу якого передав телеканал Fox News, повідомляє УНН.