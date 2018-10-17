Глава Amazon заявил, что его компания не откажется от сотрудничества с Пентагоном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Американская корпорация Amazon не будет следовать примеру тех технологических компаний, которые отказываются от участия в проектах Пентагона, и не станет избегать сотрудничества с оборонным ведомством. Об этом заявил гендиректор Amazon Джефф Безос, фрагменты выступления которого передал телеканал Fox News, сообщает УНН.
“Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к министерству обороны США, то эта страна попадет в беду”, — сказал он, выступая на конференции в Сан-Франциско (штат Калифорния). “Мы продолжим поддерживать минобороны”, — добавил Безос, который, по данным журнала Forbes, является богатейшим человеком в мире.
Amazon в настоящее время участвует в тендере на заключение с Пентагоном 10-летнего контракта стоимостью около 10 млрд долларов о предоставлении ведомству услуг в области удаленных вычислений. Помимо Amazon в конкурсе участвует в том числе корпорация Microsoft.
Как сообщал УНН, друзья и коллеги соучредителя Microsoft выражают соболезнования в связи с его смертью.