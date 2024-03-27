Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову

Есть 18 поврежденных жилых домов и более 800 выбитых окон - окончательные цифры предоставим завтра, после завершения обследования микрорайона. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, говоря о последствиях сегодняшней атаки рф, передает УНН.

"Сегодня среди бела дня враг нанес два удара по Харькову. Первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй - возле Института хирургии. В результате обстрела погиб человек. Еще 19 человек ранены, из них четверо - маленькие дети. По состоянию на сейчас также имеем 18 поврежденных жилых домов и более 800 выбитых окон - окончательные цифры предоставим завтра, после завершения обследования микрорайона", - сообщил Терехов.

По его словам, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"В первую очередь закрываем окна в тех квартирах, где, несмотря ни на что, решили остаться жить люди. Всем жителям поврежденных домов предложено размещение в городских общежитиях", - резюмировал он.

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19