Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до 19, среди которых 4 ребенка. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На данный момент - 19 пострадавших, среди которых 4 ребенка. Один гражданский мужчина погиб", - сообщил Синегубов.

По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами

Председатель Харьковской ОВА отметил, россияне, похоже, "решили испытывать свои модифицированные бомбы на жителях жилой застройки. По детской площадке, по школе, по больнице".

"Ужасный террор среди белого дня против гражданского населения. Против детей, женщин. Обычных мирных людей", - резюмировал он.