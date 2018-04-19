Ильин: Генштаб зимой 2014 года не реагировал на донесения о ситуации в Крыму

"Для нас для – военных, были понятны определенные сигналы, когда крымские политики прямо заявляли, что не будут подчиняться в случае насильственной смены власти и будут искать пути независимости. Вторым сигналом ухудшения ситуации стало появление отрядов самообороны. И это стало ответом на то, что тогда проходило в Киеве", - сказал Ильин.



Мы ежедневно, подчеркнул он, докладывали в Генеральный штаб, Главное управление разведки о развитии ситуации. Но, к сожалению, реакции на наши заявления ни со стороны Генерального штаба, ни со стороны разведки не было. По его словам, в середине января 2014 года у командования ВМС накопилось достаточно информации. И, проанализировав развитие ситуации, худшим вариантом развития ситуации было наличие реальной угрозы выхода Крыма из подчинения Украины в случае неконституционной смены власти в стране.



"В 20 числах января 2014 года я прилетел в Киев и сделал доклад, что в худшем развитии ситуации военнослужащие в Крыму станут заложниками ситуации. Для охраны военных объектов необходимо усиливать группировку войск, а для стабилизации – принимать политические шаги", - сказал Ильин.



Как отметил Ильин, был разработан и утвержден секретный план , позволяющий провести ряд мероприятий, позволяющий урегулировать ситуацию. Но сами военные действовать не могли – не обходимо было привлечь все уровни власти и вводить военное положение.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.