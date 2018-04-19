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Ільїн: Генштаб взимку 2014 року не реагував на донесення про ситуацію в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України взимку 2014 року не реагував на повідомлення розвідки ВМС про розвиток ситуації в Криму. Про це сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суді Києва заявив колишній командуючий ВМС України Юрій Ільїн, передає кореспондент УНН.

Ільїн: Генштаб взимку 2014 року не реагував на донесення про ситуацію в Криму

"Для нас для - військових, були зрозумілі певні сигнали, коли кримські політики прямо заявляли, що не підкорятимуться в разі насильницької зміни влади і будуть шукати шляхи незалежності. Другим сигналом погіршення ситуації стала поява загонів самооборони. І це стало відповіддю на те, що тоді проходило в Києві ", - сказав Ільїн.

Ми щодня, підкреслив він, доповідали в Генеральний штаб, Головне управління розвідки про розвиток ситуації. Але, на жаль, реакції на наші заяви ні з боку Генерального штабу, ні з боку розвідки не було. За його словами, в середині січня 2014 року у командування ВМС накопичилося достатньо інформації. І, проаналізувавши розвиток ситуації, гіршим варіантом розвитку ситуації була наявність реальної загрози виходу Криму з підпорядкування України в разі неконституційної зміни влади в країні.

"У 20 числах січня 2014 року я прилетів до Києва і зробив доповідь, що в найгіршому розвитку ситуації військовослужбовці в Криму стануть заручниками ситуації. Для охорони військових об'єктів необхідно посилювати угруповання військ, а для стабілізації - приймати політичні кроки", - сказав Ільїн.

Як зазначив Ільїн, був розроблений і затверджений секретний план, що дозволяє провести ряд заходів, які мали врегулювати ситуацію. Але самі військові діяти не могли - необхідно було залучити всі рівні влади і вводити воєнний стан.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.

Українські Національні Новини

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