Илон Маск согласился с Нетаньяху, что ХАМАС должен быть уничтожен - СМИ
Киев • УНН
Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Нетаньяху о необходимости уничтожения ХАМАС для обеспечения лучшего будущего для Газы, предложив послевоенную реконструкцию территории, как это было сделано в Германии и Японии. Маск заявил, что хотя жертвы среди гражданского населения "неизбежны", Израиль пытается их избежать.
Американский миллиардер Илон Маск во время общения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в прямом эфире в соцсети X (бывший Twitter) заявил, что у него "нет другого выбора", кроме как уничтожить террористическую группировку ХАМАС, чтобы обеспечить лучшее будущее для Газы. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
"Если вы хотите безопасности, мира и лучшей жизни для жителей Газы, то вам нужно уничтожить ХАМАС. Сначала нужно избавиться от отравляющего режима, как это было сделано в Германии и Японии", - заявил Нетаньяху, на что Маск ответил: "Выбора нет".
Маск также отметил, что жертвы среди мирного населения "неизбежны" и что Израиль пытается избежать их в своей войне с ХАМАС.
"Нужно сочетать твердость, уничтожение террористов и тех, кто намерен убивать, и в то же время помогать тем, кто остался, что и произошло в Германии и Японии", - добавил он.
Владелец компании X и глава компании SpaceX, заявил, что хотел бы помочь в восстановлении сектора Газы после войны.
По его словам, восстановление территории является важным шагом для предотвращения будущих войн. "Обычно победитель наказывает проигравшего", - заметил Маск, указывая на восстановление Германии и Японии союзниками после Второй мировой войны - как на пример того, как усилия по восстановлению после войны помогли обеспечить мир на длительный период.
Ранее
УНН сообщал, что Израиль в понедельник принял с визитом Илона Маска, на фоне заявлений о достижении принципиального соглашения об использовании связи Starlink его компании SpaceX в секторе Газа, где пауза в войне против ХАМАС совпала с визитом технологического предпринимателя.
Илон Маск согласился с Нетаньяху, что ХАМАС должен быть уничтожен - СМИ
Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Нетаньяху о необходимости уничтожения ХАМАС для обеспечения лучшего будущего для Газы, предложив послевоенную реконструкцию территории, как это было сделано в Германии и Японии. Маск заявил, что хотя жертвы среди гражданского населения "неизбежны", Израиль пытается их избежать.
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