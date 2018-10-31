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Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов США

Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов США

Киев  •  УНН

 • 9439 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Бизнесмен Маск приобрел 29,844 акций компании Tesla на 9,99 млн долларов США. Теперь глава Tesla обладает 19,8% акций компании, он стал крупнейшим акционером, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Ранее в Tesla говорили, что Маск собирается купить акции на 20 млн долларов. Планирует бизнесмен дальнейшую скупку акций, неясно.

На днях компания Tesla отчиталась о первой квартальной прибыли за последние два года. Илон Маск обещал, что с третьего квартала компания начнет показывать прибыль, выйдя на запланированные уровни продаж нового электромобиля Model 3. Кроме того, господин Маск заявил, что подготовка к производству нового кроссовера Model Y вышла на финишную прямую. После публикации отчетности акции Tesla подскочили в цене более чем на 10%.

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Как ранее информировал УНН, 8 августа после объявления Маска в своем Twitter о планах выкупа акций Tesla федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также сообщалось, что комиссия проверяет, соответствовало заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.

В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако рассмотрение прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него “глубоко огорчил и разочаровал” его. Регулятор, в частности, просит суд запретить Маску занимать руководящие посты в публичных акционерных компаниях.

30 сентября Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит 20 млн долларов, а также уйдет с поста председателя совета директоров американского автопроизводителя Tesla.

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