Ілон Маск купив акції Tesla на 10 млн доларів США

Раніше в Tesla говорили, що Маск збирається купити акції на 20 млн доларів. Чи планує бізнесмен подальшу скупку акцій, неясно.

Днями компанія Tesla відзвітувала про першу квартального прибутку за останні два роки. Ілон Маск обіцяв, що з третього кварталу компанія почне показувати прибуток, вийшовши на заплановані рівні продажів нового електромобіля Model 3. Крім того, Маск заявив, що підготовка до виробництва нового кросовера Model Y вийшла на фінішну пряму. Після публікації звітності акції Tesla підскочили у ціні більш ніж на 10%.

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Як раніше інформував УНН, 8 серпня після оголошення Маска у своєму Twitter про плани викупу акцій Tesla федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США почала перевірку. Відомство мало намір з’ясувати, чому Маск виступив із такою пропозицією в своєму Twitter, а не в офіційному документі, який повинен був бути переданий у регулюючий орган. Також повідомлялося, що комісія перевіряє, чи відповідало заяву Маска дійсності і чи достатньо у нього було коштів для здійснення операції з викупу акцій.

У кінці серпня бізнесмен повідомив, що відмовився від планів викупу акцій Tesla, однак розгляд припинено не було. Маск заявив, що судовий позов Комісії із цінних паперів і бірж проти нього “глибоко засмутив і розчарував” його. Регулятор, зокрема, просить суд заборонити Маску займати керівні пости у публічних акціонерних компаніях.

30 вересня Ілон Маск досяг домовленості з федеральної Комісією з цінних паперів та бірж США про врегулювання її претензій, бізнесмен виплатить 20 млн доларів, а також піде з поста голови ради директорів американського автовиробника Tesla.