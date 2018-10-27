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The Wall Street Journal дізналася про розслідування ФБР проти Tesla через новий седан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ФБР і прокуратура штату Сан-Франциско проводять кримінальне розслідування проти Tesla і перевіряють, чи не вводила компанія в оману інвесторів, спотворюючи інформацію про виробництво автомобілів Tesla Model 3. Про це повідомляють джерела газети The Wall Street Journal, передає УНН.

За словами співрозмовників видання, Tesla на початку 2017 року могла надати інвесторам помилкові дані про обсяг виробництва нових седанів. Тоді засновник Tesla Ілона Маск заявляв, що компанія зможе випускати до 5 тисяч автомобілів на тиждень. У липні Маск написав в своєму Twitter, що компанія зможе виробляти до 20 тисяч нових седанів на місяць до грудня 2017 року.

Газета зазначає, що кримінальне розслідування набрало обертів після того, як Ілон Маск врегулював справу з Комісією з цінних паперів США, яка розцінила один з його твітів як спробу ввести інвесторів в оману. В результаті Маск покинув пост голови ради директорів Tesla і повинен виплатити штраф в 20 млн доларів.

Як повідомляв УНН, Ілон Маск оголосив про зміни в оформленні салону Tesla.

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