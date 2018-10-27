The Wall Street Journal узнала о расследовании ФБР против Tesla через новый седан

По словам собеседников издания, Tesla в начале 2017 года могла предоставить инвесторам ложные данные об объеме производства новых седанов. Тогда основатель Tesla Илона Маск заявлял, что компания сможет выпускать до 5 тысяч автомобилей в неделю. В июле Маск написал в своем Twitter, что компания сможет производить до 20 тысяч новых седанов в месяц к декабрю 2017 года.

Газета отмечает, что уголовное расследование набрало обороты после того, как Илон Маск урегулировал дело с Комиссией по ценным бумагам США, которая расценила один из его твитов как попытку ввести инвесторов в заблуждение. В итоге Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla и должен выплатить штраф в 20 млн долларов.

Как сообщал УНН, Илон Маск объявил об изменениях в оформлении салона Tesla.