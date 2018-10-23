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Ілон Маск оголосив про зміни в оформленні салону Tesla

Київ • УНН

 • 9883 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Голова компанії Tesla Ілон Маск оголосив у вівторок про майбутню зміну оформлення салону електромобілів Tesla Model S і Tesla Model X, інформує УНН з посиланням на його Twitter-акаунт.

“Для спрощення виробництва у багатьох машин Tesla Model S і Tesla Model X буде змінений внутрішній дизайн, — зазначив він в Twitter. — У нинішній конфігурації ці машини більше не будуть доступні покупцям з 1 листопада”. Маск не уточнив, які саме зміни будуть в оформленні салонів електромобілів.

У минулий четвер Маск в Twitter оголосив про початок прийому замовлень на більш дешеву модифікацію молодшого електромобіля в лінійці — Model 3, здатного проїхати без підзарядки до 260 миль (близько 420 км). Model 3 являє собою бюджетну версію більш дорогих Tesla Model X і Tesla Model S.

Компанія Tesla була заснована Маском в 2003 році. Спочатку вона називалася Tesla Motors, але згодом була перейменована в Tesla. Її штаб-квартира знаходиться в Пало-Альто (штат Каліфорнія). Спочатку фірма спеціалізувалася на виробництві електромобілів, проте пізніше стала також займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопичувальних систем.

To simplify production, many Tesla Model S & X interior configs, will no longer be available after Nov 1. Order now to be sure of the one you want.

— Elon Musk (@elonmusk) 23 жовтня 2018 р.

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