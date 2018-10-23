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Илон Маск объявил об изменениях в оформлении салона Tesla

Илон Маск объявил об изменениях в оформлении салона Tesla

Киев  •  УНН

 • 9883 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава компании Tesla Маск объявил во вторник о предстоящем изменении оформления салона электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X, информирует УНН со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

“Для упрощения производства у многих машин Tesla Model S и Tesla Model X будет изменен внутренний дизайн, — отметил он в Twitter. — В нынешней конфигурации эти машины более не будут доступны покупателям с 1 ноября”. Маск не уточнил, какие именно изменения будут в оформлении салонов электромобилей.

В минувший четверг Маск в Twitter объявил о начале приема заказов на более дешевую модификацию младшего электромобиля в линейке — Model 3, способного проехать без подзарядки до 260 миль (около 420 км). Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Tesla Model X и Tesla Model S.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

To simplify production, many Tesla Model S & X interior configs, will no longer be available after Nov 1 Order now to be sure of the one you want.

— Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018

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