Икра и шампанское — как ставка Air France на роскошь помогла увеличить прибыль на фоне войны в Иране

Благодаря щедрым порциям икры и шампанского смелая ставка Air France на роскошь, похоже, оправдывает себя, помогая парижскому авиаперевозчику преодолевать последствия войны в Иране. Об этом в пятницу агентству Reuters сообщил генеральный директор компании Бен Смит, передает УНН.

Детали

Авиакомпании по всему миру, в том числе материнская группа Air France-KLM, сталкиваются со стремительным ростом затрат на авиакеросин и нарушениями графиков полетов из-за войны в Иране, которая продолжается уже почти семь месяцев; это вынуждает некоторых перевозчиков сокращать объемы перевозок и ограничивать расходы.

Тем временем Air France успешно преодолевает эти вызовы. Авиакомпания воспользовалась популярностью сериала "Эмили в Париже" и неизменным интересом туристов к моде, гастрономии и гостиничной индустрии французской столицы. Она сделала ставку на премиальные услуги: обновила бортовое меню, добавив в него продукты от элитных брендов, и значительно инвестировала в обустройство самых прибыльных классов обслуживания.

"Все бренды класса люкс базируются в Париже. В Париже больше ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, чем в любом другом городе мира", — отметил Смит на полях церемонии вручения наград в Лондоне, где Air France получила награду за лучший салон первого класса.

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"Так что это особенный город. Он прекрасен не только как культурный центр, но и как столица роскоши".

Три крупнейшие авиационные группы Европы, в том числе владелец British Airways — компания IAG, а также Lufthansa, в последние годы представили обновленные салоны первого класса, реагируя на растущий спрос на премиальные путешествия, особенно со стороны состоятельных пассажиров из США.

По словам Смита, наиболее состоятельных клиентов Air France не отпугивают более высокие цены. Некоторые пассажиры, которые ранее пользовались частными самолетами, даже пересаживаются в первый класс, стремясь избежать критики из-за значительных выбросов углерода, связанных с частными авиаперелетами.

В этом году количество бронирований и доходы выросли во всех премиальных сегментах — бизнес-классе и первом классе, — несмотря на то что Air France повысила тарифы, чтобы компенсировать стремительный рост стоимости топлива, добавил Смит.

Согласно данным компании, доход от путешествий первым и премиальным классами вырос на 11%. Смит также выразил мнение, что опасения по поводу негативного влияния инфляции в США на расходы в сегменте премиальных путешествий преувеличены.

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