Ікра та шампанське - як ставка Air France на розкіш допомогла збільшити прибутки на тлі війни в Ірані

Завдяки щедрим порціям ікри та шампанського, смілива ставка Air France на розкіш, схоже, виправдовує себе, допомагаючи паризькому авіаперевізнику долати наслідки війни в Ірані. Про це повідомив у п’ятницю агентству Reuters генеральний директор компанії Бен Сміт, передає УНН.

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Авіакомпанії в усьому світі, зокрема й материнська група Air France-KLM, стикаються зі стрімким зростанням витрат на авіапальне та порушенням графіків польотів через війну в Ірані, що триває вже майже сім місяців; це змушує деяких перевізників скорочувати обсяги перевезень та обмежувати витрати.

Тим часом Air France успішно долає ці виклики. Авіакомпанія скористалася популярністю серіалу "Емілі в Парижі" та незмінним інтересом туристів до моди, гастрономії та готельної індустрії французької столиці. Вона зробила ставку на преміальні послуги: оновила бортове меню, додавши до нього продукти від елітних брендів, і значно інвестувала в облаштування найприбутковіших класів обслуговування.

"Усі бренди класу люкс базуються в Парижі. У Парижі більше ресторанів, відзначених зірками Мішлен, ніж у будь-якому іншому місті світу", — зазначив Сміт у кулуарах церемонії вручення нагород у Лондоні, де Air France отримала відзнаку за найкращий салон першого класу.

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"Тож це особливе місто. Воно чудове не лише як культурний центр, а й як столиця розкоші".

Три найбільші авіаційні групи Європи, зокрема власник British Airways — компанія IAG, а також Lufthansa, останніми роками представили оновлені салони першого класу, реагуючи на зростаючий попит на преміальні подорожі, особливо з боку заможних пасажирів зі США.

За словами Сміта, найзаможніших клієнтів Air France не відлякують вищі ціни. Деякі пасажири, які раніше користувалися приватними літаками, навіть переходять на перший клас, прагнучи уникнути критики через значні викиди вуглецю, пов’язані з приватними авіаперельотами.

Цього року кількість бронювань і доходи зросли в усіх преміальних сегментах — бізнес-класі та першому класі, — попри те, що Air France підвищила тарифи, аби компенсувати стрімке зростання вартості пального, додав Сміт.

Згідно з даними компанії, дохід від подорожей першим і преміальним класами зріс на 11%. Сміт також висловив думку, що побоювання щодо негативного впливу інфляції в США на витрати в сегменті преміум-подорожей є перебільшеними.

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