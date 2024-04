Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

Шведский игровой конгломерат Embracer Group, владелец Tomb Raider и The Lord of the Rings, объявил в понедельник о планах разделиться на три компании, которые отдельно специализируются на играх ААА-класса, инди-играх, мобильных играх и настольных играх, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Речь идет о трех отдельных компаниях, которые занимаются играми и развлечениями: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends.

По данным Embracer, это будут отдельные компании, акции которых котируются на бирже. Этот шаг позволит "каждой организации лучше сосредоточиться на своих основных стратегиях и предлагать более дифференцированные и четкие истории акций для существующих и новых акционеров".

Embracer Group, известная приобретением прав на потрясающее количество франшиз, таких как Tomb Raider и The Lord of the Rings, проводит агрессивную "реструктуризацию" после того, как в прошлом году проиграла партнерскую сделку на 2 миллиарда долларов. С тех пор компания закрыла несколько проектов и студий, уволила сотрудников по всему миру и продала разработчика Borderlands Gearbox компании Take-Two за небольшую долю от 1,3 миллиарда долларов, в которые он был оценен, когда он был приобретен три года назад.

Три новые компании будут разделены следующим образом:

Middle-earth Enterprises & Friends: эта компания, которая будет переименована из Embracer Group, описывается как "творческий центр в разработке и издании игр AAA", который сохранит право собственности на Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider и IP-адреса The Lord of the Rings.

Asmodee Group: новое подразделение, занимающееся выпуском и распространением настольных игр. Существующий каталог включает такие известные игры, как Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble и Exploding Kittens. Asmodee также занимается разработкой лицензионных настольных игр по мотивам франшиз The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones и Star Wars. Embracer ожидает, что выделение акций и листинг акций состоятся "в течение 12 месяцев".

Coffee Stain & Friends: описывается как "разносторонняя игровая организация", которая сосредоточится на инди-играх, играх среднего сегмента и бесплатных играх. Объекты, находящиеся под управлением этой новой компании, включают Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown и Valheim. Ожидается, что листинг акций станет доступным в 2025 году.

