Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других

The Walt Disney Company и Epic Games объявили о сотрудничестве по созданию новой игровой и развлекательной вселенной. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление The Walt Disney Company.

Детали

Disney за 1,5 млрд долларов выкупила долю в Epic Games для создания новой вселенной в Fortnite.

Сообщается, что мир будет создан на основе историй из фильмов Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и многих других. В нем пользователи смогут играть, смотреть видеоконтент, создавать собственные истории и по-разному взаимодействовать с героями.

При разработке вселенной будет использоваться движок Unreal Engine. Он будет связан с Fortnite, но насколько тесно, партнеры пока не уточнили. В The Verge не исключают, что доступ к игровой вселенной можно будет получить непосредственно из Fortnite по аналогии с LEGO-режимом.

Компании опубликовали небольшой тизер совместного проекта, но без непосредственных кадров игрового процесса. В связи с этим, пока непонятно, как именно будет выглядеть анонсированная интерактивная вселенная и какие конкретно возможности она предложит.

Глава Disney Роберт Айгер заявил, что для компании это крупнейшая инвестиция в игровую индустрию, которая открывает широкие возможности для роста.

Это знаменует собой крупнейший выход Disney в мир игр и открывает значительные возможности для роста и расширения. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники смогут познакомиться с любимыми историями Диснея и мирами в совершенно новых форматах - сказал он.

Ранее Disney и Epic Games привлекли сотни миллионов игроков благодаря интеграции контента Fortnite, сезонным коллаборациям, активациям в игре и прямым трансляциям, включая войну Marvel Nexus с Галактусом, которая собрала более 15,3 миллиона одновременных игроков.

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