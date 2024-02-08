Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других
Киев • УНН
Disney и Epic Games будут сотрудничать над созданием новой интерактивной игровой вселенной в Fortnite, основанной на историях и персонажах известных франшиз.
The Walt Disney Company и Epic Games объявили о сотрудничестве по созданию новой игровой и развлекательной вселенной. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление The Walt Disney Company.
Детали
Disney за 1,5 млрд долларов выкупила долю в Epic Games для создания новой вселенной в Fortnite.
Сообщается, что мир будет создан на основе историй из фильмов Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и многих других. В нем пользователи смогут играть, смотреть видеоконтент, создавать собственные истории и по-разному взаимодействовать с героями.
При разработке вселенной будет использоваться движок Unreal Engine. Он будет связан с Fortnite, но насколько тесно, партнеры пока не уточнили. В The Verge не исключают, что доступ к игровой вселенной можно будет получить непосредственно из Fortnite по аналогии с LEGO-режимом.
Компании опубликовали небольшой тизер совместного проекта, но без непосредственных кадров игрового процесса. В связи с этим, пока непонятно, как именно будет выглядеть анонсированная интерактивная вселенная и какие конкретно возможности она предложит.
Глава Disney Роберт Айгер заявил, что для компании это крупнейшая инвестиция в игровую индустрию, которая открывает широкие возможности для роста.
Это знаменует собой крупнейший выход Disney в мир игр и открывает значительные возможности для роста и расширения. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники смогут познакомиться с любимыми историями Диснея и мирами в совершенно новых форматах
Ранее Disney и Epic Games привлекли сотни миллионов игроков благодаря интеграции контента Fortnite, сезонным коллаборациям, активациям в игре и прямым трансляциям, включая войну Marvel Nexus с Галактусом, которая собрала более 15,3 миллиона одновременных игроков.
Disney+ и Hulu объединятся в одно приложение11 май 2023, 06:46 • 1506543 просмотра
Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других
Disney и Epic Games будут сотрудничать над созданием новой интерактивной игровой вселенной в Fortnite, основанной на историях и персонажах известных франшиз.
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