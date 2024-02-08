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Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других

Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 09:01  •  8337 просмотра

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Disney и Epic Games будут сотрудничать над созданием новой интерактивной игровой вселенной в Fortnite, основанной на историях и персонажах известных франшиз.

The Walt Disney Company и Epic Games объявили о сотрудничестве по созданию новой игровой и развлекательной вселенной. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление The Walt Disney Company.

Детали

Disney за 1,5 млрд долларов выкупила долю в Epic Games для создания новой вселенной в Fortnite.

Сообщается, что мир будет создан на основе историй из фильмов Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и многих других. В нем пользователи смогут играть, смотреть видеоконтент, создавать собственные истории и по-разному взаимодействовать с героями.

При разработке вселенной будет использоваться движок Unreal Engine. Он будет связан с Fortnite, но насколько тесно, партнеры пока не уточнили. В The Verge не исключают, что доступ к игровой вселенной можно будет получить непосредственно из Fortnite по аналогии с LEGO-режимом.

Компании опубликовали небольшой тизер совместного проекта, но без непосредственных кадров игрового процесса. В связи с этим, пока непонятно, как именно будет выглядеть анонсированная интерактивная вселенная и какие конкретно возможности она предложит.

Глава Disney Роберт Айгер заявил, что для компании это крупнейшая инвестиция в игровую индустрию, которая открывает широкие возможности для роста.

Это знаменует собой крупнейший выход Disney в мир игр и открывает значительные возможности для роста и расширения. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники смогут познакомиться с любимыми историями Диснея и мирами в совершенно новых форматах

- сказал он.

Ранее Disney и Epic Games привлекли сотни миллионов игроков благодаря интеграции контента Fortnite, сезонным коллаборациям, активациям в игре и прямым трансляциям, включая войну Marvel Nexus с Галактусом, которая собрала более 15,3 миллиона одновременных игроков.

Disney+ и Hulu объединятся в одно приложение11 май 2023, 06:46 • 1506543 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Технологии
Disney та Epic Games створять новий ігровий всесвіт на основі історій із фільмів Marvel, Star Wars, Avatar та інших
Disney and Epic Games will create a new gaming universe based on stories from Marvel, Star Wars, Avatar, and other movies
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