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Disney+ и Hulu объединятся в одно приложение

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Disney объявил о своем намерении развернуть единую программу для потоковой передачи, включая контент с ESPN+, Hulu и Disney+ до 2024 года, пишет издание Gizmodo, информирует УНН.

Детали

Сейчас Disney+, Hulu и ESPN+ доступны как отдельные подписки или как разные пакеты. Даже с пониженной пакетной подпиской клиентам все равно нужно входить в отдельные приложения, чтобы получить доступ к разнородному контенту. В The Walt Disney Company отметили, что планируется создание одного «консолидированного» потокового сервиса, который избегает необходимости нескольких подписок. Новация поместит все три программы в одну. Варианты автономной подписки останутся доступными.

Компания не объявила никаких подробностей о цене будущего консолидированного приложения.

В настоящее время пакет Disney+ и Hulu с рекламой стоит 9,99 доллара в месяц, тогда как пакет рекламного уровня Disney+, ESPN и Hulu стоит 12,99 доллара в месяц. За 19,99 доллара в месяц пользователи смогут получить пакет со всеми тремя продуктами, в которых Disney+ и Hulu не имеют рекламы.

С тех пор, как Disney взяла на себя оперативный контроль над Hulu в 2019 году, растут слухи о новой консолидированной структуре потоковой передачи.

Disney и Comcast принадлежит одна треть Hulu. Disney понадобится заплатить Comcast не менее 9 миллиардов долларов, чтобы выкупить эту треть акций, а точную оценку должен определить арбитр. Минимальная сумма в размере 27 миллиардов долларов для всего Hulu была предусмотрена в первоначальной сделке от 2019 года.

Добавим

Новость о «одной программе» появилась после того, как компания сообщила о хороших результатах за второй финансовый квартал, который закончился 1 апреля. Потери от потоковой передачи в этом квартале снизились, но высокие показатели тематических парков по сравнению с кварталом 2022 года, вызванным Covid, повлияли на общие показатели, которые оправдали или немного превзошли ожидания Уолл-стрит.

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