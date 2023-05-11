Disney+ і Hulu об’єднаються в один додаток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Disney оголосив про свій намір розгорнути єдину програму для потокового передавання, включно з контентом з ESPN+, Hulu та Disney+ до 2024 року, пише видання Gizmodo, інформує УНН.
Деталі
Зараз Disney+, Hulu та ESPN+ доступні як окремі підписки або як різні пакети. Навіть із зниженою пакетною підпискою клієнтам все одно потрібно входити в окремі програми, щоб отримати доступ до різнорідного вмісту. У The Walt Disney Company зазначили, що планується створення одного «консолідованого» потокового сервісу, який уникає необхідності кількох підписок. Новація помістить усі три програми в одну. Варіанти автономної підписки залишаться доступними.
Компанія не оголосила жодних подробиць щодо ціни на майбутню уніфіковану програму.
Наразі пакет Disney+ і Hulu з рекламою коштує 9,99 долара на місяць, тоді як пакет рекламного рівня Disney+, ESPN і Hulu коштує 12,99 долара на місяць. За 19,99 долара на місяць користувачі зможуть отримати пакет з усіма трьома продуктами, у яких Disney+ і Hulu не мають реклами.
Відколи Disney взяла на себе оперативний контроль над Hulu у 2019 році, зростають чутки про нову консолідовану структуру потокової передачі.
Disney і Comcast належить одна третина Hulu. Disney знадобиться заплатити Comcast щонайменше 9 мільярдів доларів, щоб викупити цю третину акцій, а точну оцінку має визначити арбітр. Мінімальна сума у розмірі 27 мільярдів доларів для всього Hulu була передбачена в початковій угоді від 2019 року.
Додамо
Новина про «одну програму» з'явилася після того, як компанія повідомила про хороші результати за другий фінансовий квартал, який закінчився 1 квітня. Втрати від потокової передачі у цьому кварталі знизилися, але високі показники тематичних парків у порівнянні з кварталом 2022 року, спричиненим Covid, вплинули на загальні показники, що виправдало чи трохи перевершило очікування Волл-стріт.
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