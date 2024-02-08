Disney та Epic Games створять новий ігровий всесвіт на основі історій із фільмів Marvel, Star Wars, Avatar та інших

The Walt Disney Company та Epic Games оголосили про співпрацю зі створення нового ігрового та розважального всесвіту. Про це УНН пише з посиланням на заяву The Walt Disney Company.

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Disney за 1,5 млрд доларів викупила частку в Epic Games для створення нового всесвіту в Fortnite.

Повідомляють, що світ буде створено на основі історій із фільмів Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar і багатьох інших. У ньому користувачі зможуть грати, дивитися відеоконтент, створювати власні історії і по-різному взаємодіяти з героями.

При розробці всесвіту буде використовуватися рушій Unreal Engine. Він буде пов'язаний із Fortnite, але наскільки тісно, партнери поки не уточнили. У The Verge не виключають, що доступ до ігрового всесвіту можна буде отримати безпосередньо з Fortnite за аналогією з LEGO-режимом.

Компанії опублікували невеликий тизер спільного проєкту, але без безпосередніх кадрів ігрового процесу. У зв'язку з цим, поки незрозуміло, який саме вигляд матиме анонсований інтерактивний всесвіт і які конкретно можливості він запропонує.

Глава Disney Роберт Айгер заявив, що для компанії це найбільша інвестиція в ігрову індустрію, яка відкриває широкі можливості для зростання.

Це знаменує собою найбільший вихід Disney у світ ігор і відкриває значні можливості для зростання та розширення. Ми з нетерпінням чекаємо, коли шанувальники зможуть познайомитися з улюбленими історіями Діснея та світами в абсолютно нових форматах