Disney та Epic Games створять новий ігровий всесвіт на основі історій із фільмів Marvel, Star Wars, Avatar та інших
Київ • УНН
Disney та Epic Games співпрацюватимуть над створенням нового інтерактивного ігрового всесвіту в Fortnite, заснованого на історіях та персонажах відомих франшиз.
The Walt Disney Company та Epic Games оголосили про співпрацю зі створення нового ігрового та розважального всесвіту. Про це УНН пише з посиланням на заяву The Walt Disney Company.
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Disney за 1,5 млрд доларів викупила частку в Epic Games для створення нового всесвіту в Fortnite.
Повідомляють, що світ буде створено на основі історій із фільмів Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar і багатьох інших. У ньому користувачі зможуть грати, дивитися відеоконтент, створювати власні історії і по-різному взаємодіяти з героями.
При розробці всесвіту буде використовуватися рушій Unreal Engine. Він буде пов'язаний із Fortnite, але наскільки тісно, партнери поки не уточнили. У The Verge не виключають, що доступ до ігрового всесвіту можна буде отримати безпосередньо з Fortnite за аналогією з LEGO-режимом.
Компанії опублікували невеликий тизер спільного проєкту, але без безпосередніх кадрів ігрового процесу. У зв'язку з цим, поки незрозуміло, який саме вигляд матиме анонсований інтерактивний всесвіт і які конкретно можливості він запропонує.
Глава Disney Роберт Айгер заявив, що для компанії це найбільша інвестиція в ігрову індустрію, яка відкриває широкі можливості для зростання.
Це знаменує собою найбільший вихід Disney у світ ігор і відкриває значні можливості для зростання та розширення. Ми з нетерпінням чекаємо, коли шанувальники зможуть познайомитися з улюбленими історіями Діснея та світами в абсолютно нових форматах
Раніше Disney та Epic Games залучили сотні мільйонів гравців завдяки інтеграції контенту Fortnite, сезонним колабораціям, активаціям в грі та прямим трансляціям, включаючи війну Marvel Nexus з Галактусом, яка зібрала понад 15,3 мільйона одночасних гравців.
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