Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Google выпустила игру Google Doodle на Хэллоуин 2024 года, в которой снова появляется милый магический черный кот, что борется с привидениями, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

В третьей части серии Magic Cat Academy от Google Doodle, игре на Хэллоуин 2024 года, черный кот Момо, обладающий магией, снова машет палочкой, чтобы изгнать злых призраков.

Этот кот-охотник за привидениями впервые появился в игре Google Halloween Doodle 2016 года, когда боролся с привидениями в школьной обстановке в стиле Гарри Поттера. Затем он вернулся в игре Google Halloween Doodle 2020, нырнув в океан, чтобы уничтожать упырей под волнами.

Теперь Момо направляется в противоположном направлении, летая на метле в верхние слои атмосферы, чтобы уничтожать призраков в небе, отмечает издание.

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