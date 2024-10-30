Гра Google Doodle на Хелловін пропонує поборотися з привидами в ролі милого магічного кота
Київ • УНН
Google представив третю частину серії Magic Cat Academy, де чорний кіт Момо бореться з привидами в небі. Це продовження популярних Halloween Doodle ігор 2016 та 2020 років.
Google випустила гру Google Doodle на Хелловін 2024 року, у якій знову з'являється милий магічний чорний кіт, який бореться з привидами, пише УНН з посиланням на Mashable.
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У третій частині серії Magic Cat Academy від Google Doodle, грі на Хелловін 2024 року, чорний кіт Момо, що володіє магією, знову махає паличкою, щоб вигнати злих привидів.
Цей кіт-мисливець за привидами вперше з'явився у грі Google Halloween Doodle 2016 року, коли боровся із привидами у шкільній обстановці у стилі Гаррі Поттера. Потім він повернувся в грі Google Halloween Doodle 2020, пірнувши в океан, щоб нищити упирів під хвилями.
Тепер Момо прямує у протилежному напрямку, літаючи на мітлі у верхні шари атмосфери, щоб знищувати привидів у небі, зазначає видання.
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