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Гра Google Doodle на Хелловін пропонує поборотися з привидами в ролі милого магічного кота

Київ • УНН

 • 105374 перегляди

Google представив третю частину серії Magic Cat Academy, де чорний кіт Момо бореться з привидами в небі. Це продовження популярних Halloween Doodle ігор 2016 та 2020 років.

Гра Google Doodle на Хелловін пропонує поборотися з привидами в ролі милого магічного кота

Google випустила гру Google Doodle на Хелловін 2024 року, у якій знову з'являється милий магічний чорний кіт, який бореться з привидами, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

У третій частині серії Magic Cat Academy від Google Doodle, грі на Хелловін 2024 року, чорний кіт Момо, що володіє магією, знову махає паличкою, щоб вигнати злих привидів.

Цей кіт-мисливець за привидами вперше з'явився у грі Google Halloween Doodle 2016 року, коли боровся із привидами у шкільній обстановці у стилі Гаррі Поттера. Потім він повернувся в грі Google Halloween Doodle 2020, пірнувши в океан, щоб нищити упирів під хвилями.

Тепер Момо прямує у протилежному напрямку, літаючи на мітлі у верхні шари атмосфери, щоб знищувати привидів у небі, зазначає видання.

Як побачити зомбі: інструкція29.10.24, 16:03 • 102715 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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