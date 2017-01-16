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Игорь Кушнир: полвека строй, и все равно не прекращай совершенствоваться

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. По мнению председателя правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в грядущем году стоит быть готовым к изменениям, передает УНН.

"Век живи, век учись. Полвека строй, и все равно не прекращай совершенствоваться.

Думаю, жизнь сама научит тому, что нужно. От нас требуется лишь готовность принимать изменения и гибкость, чтобы быстро ориентироваться в происходящем.

Мое мнение - сегодня необходимо всем научиться заниматься своим делом. Не смотреть, что у кого плохо лежит, а делать свое. Тогда каждый будет доволен жизнью и проблем в целом станет меньше. Так, не у всех есть возможности влиять на уровень жизни страны, экономику и прочее. Но каждый из нас самостоятельно выбирает, быть ему счастливым, реализованным и довольным жизнью. Все в голове и зависит только от нас самих ", - убежден Игорь Кушнир.

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