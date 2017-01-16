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Ігор Кушнір: півстоліття будуй, і все одно не припиняй вдосконалюватися

Київ • УНН

 • 5661 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На думку Голови правління - президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, у прийдешньому році варто бути готовим до змін, передає УНН.

“Вік живи, вік учись. Півстоліття будуй, і все одно не припиняй вдосконалюватися.

Думаю, життя саме навчить того, що потрібно. Від нас вимагається лише готовність приймати зміни і гнучкість, щоб швидко орієнтуватися в тому, що відбувається.

Моя думка - сьогодні необхідно всім навчитися займатись своєю справою. Не дивитися, що у кого погано лежить, а робити своє. Тоді кожен буде задоволений життям і проблем в цілому стане менше. Так, не у всіх є повноваження впливати на рівень життя країни, економіку та інше. Але кожен з нас самостійно обирає, чи бути йому щасливим, реалізованим і задоволеним власним життям. Все в голові і залежить тільки від нас самих”, - переконаний Ігор Кушнір.

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